YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Üniversitelilerin yaptığı insansız su altı aracı 15 metre derinliğe inebiliyor

Üniversitelilerin yaptığı insansız su altı aracı 15 metre derinliğe inebiliyor

01.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YTÜ Elektrik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karadeniz: - "Amacımız, günümüzün yükselen değeri su altı sistemlerinde uzun vadede ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, bu alanda ülkemizi hatırı sayılır bir noktaya getirmek"

MUSTAFA ÇAVUŞ - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan "CASMARİNE" takımı, yaptıkları 15 metre derinliğe inebilen insansız su altı aracı "HYDRUS-X" ile TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival alanında, gençlerin hazırladığı, teknolojide gelecekte Türkiye'yi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak pek çok proje yer alıyor.

Bu projelerden biri de MATE-ROV Su Altı Sistemleri Yarışması'nın Türkiye ayağında ikinci, Amerika'da ise dünya 5'incisi olan, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "CASMARİNE" takımının yaptığı HYDRUS-X isimli insansız su altı aracı.

Elektrik mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarladıkları insansız su altı aracının 15 metre derinliğe inebildiğini söyledi.

Projeyi 16 kişi ile 7 ayda yaptıklarını anlatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Haziran ayında düzenlenen festivalde dünya beşincisi olduk. Su altında profesyonel bir dalgıç olarak düşünebiliriz. Zorlu görevleri yerine getirme, enkaz kaldırma, nesne tespiti veya nesne takibi gibi görevleri yerine getirebiliyor. Okyanuslarda keşfedilmeyen birçok yerler var. Su altı aracı ile insan faktörü azaltılarak su altı tespiti yapılabiliyor. Suda bulunan uçak enkazındaki ses dalgalarını bir insanın algılaması mümkün olmuyor. Bir de ses dalgası suda havadan çok daha hızlı yayılıyor. Bu projemiz de su altındaki nesneleri ve enkazı bulmak ve takip etmek için önemli bir projedir."

Tasarladıkları insansız su altı aracının, enkaz tespiti, arama kurtarma, su altı borularında hasar tespiti ve müdahalesi, canlı popülasyonlarının niceliğinin belirlenmesinde kullanılabileceğini belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

"Takım olarak bu sistemleri üretirken çok büyük oranda yerli imkanları değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Amacımız, günümüzün yükselen değeri su altı sistemlerinde uzun vadede ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, bu alanda ülkemizi hatırı sayılır bir noktaya getirmek. Bu araçlar dünyada hem ticari hem askeri faaliyetler için kullanılabilmekte. Ayrıca bir yüzey kontrol istasyonu aracılığıyla yönetilebilen araç, kullanıcı arayüzü üzerinden atanan görevleri yerine getirmek üzere hazırlanan yarı otonom ve manuel sürüş modlarıyla dikkati çekmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü başladıTEKNOFEST Girişim Gösteri Günü başladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:
Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandıOrdulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Teknik Üniversitesi Samsun Teknofest proje teknoloji

Samsun Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:54
Öğle
12:40
İkindi
16:20
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Perşembe

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Ilkadim
Nevin Eczanesi
Canik
Yaşam Eczanesi
Atakum
Marina Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.