SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ünlü Alman fenomen Katharina Amalia futbolcunun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi! Galatasaray maçını tribünden takip etti

Ünlü Alman fenomen Katharina Amalia futbolcunun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi! Galatasaray maçını tribünden takip etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amalia'nın kişisel hesabından paylaştığı video gündem oldu. Ünlü fenomen söz konusu videoda Türk bir futbolcu tarafından Türkiye'ye ve Galatasaray ile Paok arasındaki maça davet edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü Alman fenomen Katharina Amalia futbolcunun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi! Galatasaray maçını tribünden takip etti

Sosyal medya fenomeni olan Alman Katharina Amalia, takipçileri için paylaştığı bir videoda bir Türk futbolcu tarafından Türkiye'ye davet edildiğini ve Galatasaray ile Paok arasındaki maçı tribünden takip ettiği ortaya çıktı.

Bu video sonrası sosyal medyada ünlü fenomenin hangi futbolcu tarafından davet edildiği merak konusu oldu.

HAVALİMANINDAN ARABASIYLA ALDI

ARABA

Ünlü Alman sosyal medya fenomeni, tanınmış bir Türk futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Sosyal medya hesaplarından iddialı paylaşımlar yaparak dikkat çeken fenomen, futbolcunun havalimanında kendisini karşılayarak kaldığı otele bırakıldı.

GALATASARAY MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

GS

Katharina Amalia, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Paok ile oynadığı karşılaşmayı davet üzerine tribünden takip etti. Sarı - kırmızılıların maçını izlediği anları paylaşan ünlü fenomenin görüntüleri sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı

Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı

Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı'

Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı'

''Ali Koç yanıma gelip operasyona hazır olun dedi..."

''Ali Koç yanıma gelip operasyona hazır olun dedi..."

Galatasaray'da Avrupa maçında Osimhen sürprizi!

Galatasaray'da Avrupa maçında Osimhen sürprizi!

Real Madrid'de Arda Güler dönemi sona mı eriyor?

Real Madrid'de Arda Güler dönemi sona mı eriyor?

Osimhen'den 100 milyon Euro ve Fenerbahçe açıklaması geldi!

Osimhen'den 100 milyon Euro ve Fenerbahçe açıklaması geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.