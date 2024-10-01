Ünlü Alman fenomen Katharina Amalia futbolcunun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi! Galatasaray maçını tribünden takip etti

Sosyal medya fenomeni olan Alman Katharina Amalia, takipçileri için paylaştığı bir videoda bir Türk futbolcu tarafından Türkiye'ye davet edildiğini ve Galatasaray ile Paok arasındaki maçı tribünden takip ettiği ortaya çıktı.

Bu video sonrası sosyal medyada ünlü fenomenin hangi futbolcu tarafından davet edildiği merak konusu oldu.

HAVALİMANINDAN ARABASIYLA ALDI

Ünlü Alman sosyal medya fenomeni, tanınmış bir Türk futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Sosyal medya hesaplarından iddialı paylaşımlar yaparak dikkat çeken fenomen, futbolcunun havalimanında kendisini karşılayarak kaldığı otele bırakıldı.

GALATASARAY MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Katharina Amalia, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Paok ile oynadığı karşılaşmayı davet üzerine tribünden takip etti. Sarı - kırmızılıların maçını izlediği anları paylaşan ünlü fenomenin görüntüleri sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.