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Ünlü anneler çocuk koleksiyonu için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:05 | Son Güncelleme

Çocuk ve genç modasının en sevilen markalarından Newgen by Sancaktar, geçtiğimiz gün Partykids’te şık bir yılbaşı daveti verdi. Cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı davette misafirler hem kış hem de yılbaşı koleksiyonunu incelediler.

Ünlü anneler çocuk koleksiyonu için bir araya geldi

1-18 yaş arası kız çocuklarına sunduğu tasarımlarıyla bilinen Newgen by Sancaktar, yeni koleksiyonunda yine birbirinden şık ve özel parçaları kız çocukları için üretti. Markanın kurucularından Sinem ve Ayşe Sancaktar koleksiyonu gelen davetlilere tanıttılar. Anneler tasarımları yakından incelerken çocuklar da oyun parkında doyasıya eğlenip yüz boyama gibi çeşitli aktivitelerle keyifli saatler geçirdiler.

Davete katılan isimler arasında Sitare Kalyoncu, Melda Aksu, Elif İnci Aras, Begüm Tacir, Elif Gönlüm, Begüm Karamahmutoğlu, Esen Ziya, Burcu Ziyal, Özge Peker, Oya Anlar Onat, Arzu Kunt, Begüm Özer, Zeynep Toker, Petek Ertüre, Reyhan İpekel, Tülay Karadeniz ve Şebnem Ünlü gibi isimler vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Newgen by Sancaktar Partykids

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