Ünlü anneler çocuk koleksiyonu için bir araya geldi

1-18 yaş arası kız çocuklarına sunduğu tasarımlarıyla bilinen Newgen by Sancaktar, yeni koleksiyonunda yine birbirinden şık ve özel parçaları kız çocukları için üretti. Markanın kurucularından Sinem ve Ayşe Sancaktar koleksiyonu gelen davetlilere tanıttılar. Anneler tasarımları yakından incelerken çocuklar da oyun parkında doyasıya eğlenip yüz boyama gibi çeşitli aktivitelerle keyifli saatler geçirdiler.

Davete katılan isimler arasında Sitare Kalyoncu, Melda Aksu, Elif İnci Aras, Begüm Tacir, Elif Gönlüm, Begüm Karamahmutoğlu, Esen Ziya, Burcu Ziyal, Özge Peker, Oya Anlar Onat, Arzu Kunt, Begüm Özer, Zeynep Toker, Petek Ertüre, Reyhan İpekel, Tülay Karadeniz ve Şebnem Ünlü gibi isimler vardı.

