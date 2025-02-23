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Ünlü Astrolog Dinçer Güner Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Kritik dakikaları tek tek anlattı: "Tutmazsa küfür etmeyin"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 11:08
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Süper Lig’in nefes kesen derbisi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele öncesi ünlü astrolog Dinçer Güner, astrolojik değerlendirmesini paylaştı. Yıldız haritasına göre yaptığı analizde maçın atmosferinden oyuncuların performansına kadar birçok detaya dikkat çeken Güner, derbiye dair sürpriz tahminlerde bulundu.

Ünlü Astrolog Dinçer Güner Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Kritik dakikaları tek tek anlattı: "Tutmazsa küfür etmeyin"

Süper Lig’de büyük heyecana sahne olacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde, ünlü astrolog Dinçer Güner, yıldız haritasına dayanarak dikkat çeken analizlerini paylaştı. Maçın astrolojik etkilerini yorumlayan Güner, karşılaşmanın genel atmosferinden takımların performansına kadar birçok detaya değindi.

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"DERBİNİN ATMOSFERİ CİDDİ, STRATEJİK VE KONTROLLÜ OLACAK"

Güner’in analizine göre, derbi günü Ay Oğlak burcunda olacak. Bu durum, oyunun stratejik, kontrollü ve ciddi bir havada geçeceğini gösteriyor. Astrolog, Galatasaray’ın Başak, Fenerbahçe’nin ise Balık burcu tarafından temsil edileceğini belirtti.

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Bu doğrultuda, Galatasaray’ın maça disiplinli ve detaycı bir şekilde başlayacağını ancak zamanla kontrolü kaybetme ve sahada dağılma riski taşıdığını ifade etti. Bununla birlikte, oyuncuların sağlık sorunları ve sakatlık ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

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Fenerbahçe cephesinde ise Neptün’ün etkisinin büyük olduğunu belirten Güner, sarı-lacivertlilerin maça büyük beklentilerle çıkacağını ancak odaklanma sorunu yaşayabileceğini söyledi. Buna rağmen, Kuzey Ay Düğümü’nün Fenerbahçe’ye avantaj sağlayacağını ve beklenmedik bir destek verebileceğini öngördü.

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Astrolog, Fenerbahçe’nin takım içi iletişimde sıkıntılar yaşayabileceğini ve hatalı bilgilendirmeler nedeniyle zorlanabileceğini belirtti. Ancak motivasyonlarının yüksek olacağını da ekledi.

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SAAT SAAT KİLİT ANLARI VERDİ

Güner, maçın belirli dakikalarında önemli olayların yaşanabileceğine dikkat çekti.

20:19 - 21:16: Bu zaman dilimi içinde şaşırtıcı ve beklenmedik olaylar yaşanabileceğini söyleyen astrolog, Fenerbahçe’nin sürpriz bir atak geliştirme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

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20:33: Galatasaray’ın oyunda toparlanma şansı yakalayabileceğini ancak Fenerbahçe’nin dalgınlık sonucu hata yapabileceğini belirtti.

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İkinci yarı: Maçın seyrinin değişebileceğini ve Galatasaray’ın daha avantajlı hale gelebileceğini ifade eden Güner, Fenerbahçe’nin ise motivasyon kaybı yaşayabileceğini öngördü.

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21:36: Galatasaray’ın kontrolü kaybedebileceği ve bu dakikada gol yiyebileceği tahmininde bulundu.

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21:58 (Eğer maç uzatmalara giderse): Tartışmalı bir gol ya da saha içinde kavga çıkabileceği ihtimali üzerinde durdu.

"TUTAR, TUTMAZ, BANA KÜFÜR ETMEYİN"

Yıldız haritasına dayanarak yaptığı bu değerlendirmelerin kesin bir öngörü olmadığının altını çizen Dinçer Güner, tahminlerinin tamamen deneysel bir çalışma olduğunu belirtti. Astrolojik analizine yönelik olası tepkilere karşı ise esprili bir uyarıda bulunarak "Tutar, tutmaz, bana küfür etmeyin" dedi.

(EKOLTV)

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