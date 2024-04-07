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Fenerbahçe'nin planları arasında gol yemek yoktu! Icardi'nin golü sonrası flaş iddia

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2024 22:47
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası muhabir Emre Kaplan'ın iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin planları arasında gol yemek yoktu! Icardi'nin golü sonrası flaş iddia

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar kentte kutlama yaptı. Fenerbahçe'nin gol yemeden sahadan çekilme planının olduğu iddiası ise sosyal medyada gündeme oturdu.

"F.BAHÇELİ YÖNETİCİ HAKEMİN YANINA GELDİ..."

GALATASARAY---FENERBAHCE-(EK-FOTOGRAFLAR_37575 (35)

Muhabir Emre Kaplan yaptığı açıklamada "Maçın ilk düdüğünün ardından Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci 4. Hakemin yanına gelip oyun durduğu anda çekileceklerini söyledi. Oyun Icardi’nin golüyle durdu ve Fenerbahçe sahadan çekildi." dedi.

GÜNDEME OTURDU

Ortaya atılan bu iddia sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

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