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Ünlü yıldızın babası öldürüldü!

NBA HABERLERİ  | 21.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Eski NBA yıldızlarından Richard Jefferson’ın babası Richard Jefferson Sr., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü yıldızın babası öldürüldü!

Richard Jefferson Sr. bir mağazanın önünde aracının içindeyken iki kişinin açtığı ateşle öldü. Gövdesine çok sayıda kurşun isabet eden 65 yaşındaki Jefferson, en yakın hastaneye kaldırıldı ancak ağır yaralı olan Jefferson yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Richard Jefferson

Alınan bilgilere göre saldırı anında Jefferson Sr.'ın yanında iki kişi daha bulunuyordu. Bu nedenden ötürü hedefin gerçekten Richard Jefferson’ın babasının olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor. (NTVSpor)

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Richard Jefferson Richard Jefferson Sr

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