Ünlü yıldızın babası öldürüldü!

Richard Jefferson Sr. bir mağazanın önünde aracının içindeyken iki kişinin açtığı ateşle öldü. Gövdesine çok sayıda kurşun isabet eden 65 yaşındaki Jefferson, en yakın hastaneye kaldırıldı ancak ağır yaralı olan Jefferson yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre saldırı anında Jefferson Sr.'ın yanında iki kişi daha bulunuyordu. Bu nedenden ötürü hedefin gerçekten Richard Jefferson’ın babasının olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor. (NTVSpor)

