Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarını ilk kez paylaştı!

Oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Sade bir törenle dünyaevine giren Gupse Özay ile Barış Arduç, cephesinden güzel haber geldi.

Deliha filmi setinde tanışan ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arduç ile Özay, kızlarına Jan Asya adını verdi. Çiftin kızlarına verdikleri isim sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

BARIŞ ARDUÇ KIZI JAN ASYA'YI İLK KEZ PAYLAŞTI

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Barış Arduç'tan kızıyla birlikte ilk paylaşım geldi. Sık sık paylaşım yapmayan Barış Arduç, hem hikaye, hem gönderi paylaştı. Sevenleri tarafından "Babalık yaradı" yorumları yapıldı.

