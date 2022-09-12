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Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarını ilk kez paylaştı!

12.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık Aşk dizisinde rol almasının ardından bir anda yıldızı parlayan Barış Arduç ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç eşi Gupse Özay'la Jan Asya adını verdikleri kızını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarını ilk kez paylaştı!

Oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Sade bir törenle dünyaevine giren Gupse Özay ile Barış Arduç, cephesinden güzel haber geldi.

Deliha filmi setinde tanışan ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arduç ile Özay, kızlarına Jan Asya adını verdi. Çiftin kızlarına verdikleri isim sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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BARIŞ ARDUÇ KIZI JAN ASYA'YI İLK KEZ PAYLAŞTI

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Barış Arduç'tan kızıyla birlikte ilk paylaşım geldi. Sık sık paylaşım yapmayan Barış Arduç, hem hikaye, hem gönderi paylaştı. Sevenleri tarafından "Babalık yaradı" yorumları yapıldı.

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