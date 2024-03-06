Ünlü çiftin 16 yaşındaki oğlu 5 kişiyi ezip bir bebeği babasız bırakmıştı! Annesi Mısır'a kaçırdı... Oğuz Murat Acı'nın ölümünde kahreden 'Bir saat' detayı

İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur çıktı.

Kazadan sonra Timur Cihantimur annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen ünlü yazar Eylem Tok oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı öğrenildi.

Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu Timur Cihantimur'de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

Aramızda Kalmasın programına konu hakkında açıklamalarda bulunan Gazeteci Emrullah Erdinç, Oğuz Murat Acı'nın ölümüne dair kahreden detayı açıkladı. Erdinç; 'Bir annenin yapması gereken hemen yetkilileri aramak ve yaralıların hastaneye gitmesini sağlamak fakat anne bunun tam tersini yapıyor. Oradan oğlunu alarak evine gidiyor ve sonrasında da Türkiye'yi terk ediyorlar. Mısır'a gidiyorlar.

'YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA...'

Kazayı kimin haber verdiği bilinmiyor ancak kaza bir saat sonra haber veriliyor. Yaklaşık bir saat sonra olay yerine gelen ekipler var. Oğuz Murat Hacı'nın bedenine ulaşmak için ekipler bir yarım saat daha uğraştılar. Yarım saat sonra o uçurumdan çıkarıldı bedeni. Anında yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamera görüntüsüne baktığımızda anne hemen olaydan sonra olay yerinde. Oraya geldikten sonra bir saat kaybediyor. Belki o bir saat Oğuz Murat Hacı'nın hayatta kalmasını sağlayacaktı.' dedi.









