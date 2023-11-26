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Ünlü çiftten alyanslı poz! İbrahim Selim, DJ sevgilisi Daye Ay ile evlilik yolunda ilk adımı attı

26.11.2023 16:17 | Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu İbrahim Selim kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı DJ sevgilisi Daye Ay ile evlilik yolunda ilk adımını attı. Nişan yüzüklerini takan çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. İşte İbrahim Selim - Daye Ay çiftinin nişan pozları...

Youtube'da yaptığı programla adından söz ettirmeye devam eden ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, aradığı aşkı Daye Ay'da buldu. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Nişan yüzüklerini takan İbrahim Selim - Daye Ay çiftine tebrik mesajları yağdı.

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Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, Selin Şekerci ile yaklaşık 7 ay süren bir ilişkiden sonra gönlünü Daye Ay'a kaptırmıştı.

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Çift birlikte çekildikleri bir fotoğrafı 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaşıp ilişkilerini duyurmuştu.

kk


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