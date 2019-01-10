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Ünlü çiftten şaşırtan açıklama: 'Sevişme sahnelerimizi birlikte izliyoruz'

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SİNEMA TV  | 10.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Yakışıklı aktör Chris Hemsworth ve kendisi gibi oyuncu eşi Elsa Pataky, rol aldıkları sevişme sahnelerini daha sonra birlikte izlediklerini söyledi.

Marvel’in sevilen süper kahraman karakteri Thor ile tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Chris Hemsworth ile kendisi gibi oyuncu eşi Elsa Pataky’den şaşırtan açıklama.

Ünlü çiftten şaşırtan açıklama: 'Sevişme sahnelerimizi birlikte izliyoruz'

3 çocuk sahibi Chris Hemsworth ile Elsa Pataky çifti, rol aldıkları yapımlardaki sevişme sahnelerini birlikte izlediklerini, bunda şaşılacak bir durum olmadığını ve sevişme sahnelerinin profesyonel hayatlarının bir parçası oldupunu dile getirdi.
Yeni dizisinin tanıtımı için bir dergiye röportaj veren Pataky, dizideki sevişme sahneleri ile ilgili kocasının ne düşündüğü sorulunca: “Chris onları izledi, bu bizim profesyonel hayatımızın bir parçası.” dedi. Netflix’in yeni dizisi Tidelands’da başrolü üstlenen Elsa Pataky, yapımda rolü gereği birden fazla erkekle yakınlaşıyor.
Elsa Pataky, dizideki sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyorsunuz sorusuna ise; “Çekimlerin başladığı ilk günden itibaren o enerjiyi yakalamak için her gün öpüştük.” cevabını verdi.
42 yaşındaki İspanyol aktrist Elsa Pataky ile 35 yaşındaki aktör kocası Chris Hemsworth 2010 yılında hayatlarını birleştirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Elsa Pataky Chris Hemsworth Thor Tidelands Netflix

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