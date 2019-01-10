Marvel’in sevilen süper kahraman karakteri Thor ile tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Chris Hemsworth ile kendisi gibi oyuncu eşi Elsa Pataky’den şaşırtan açıklama.

Ünlü çiftten şaşırtan açıklama: 'Sevişme sahnelerimizi birlikte izliyoruz'

3 çocuk sahibi Chris Hemsworth ile Elsa Pataky çifti, rol aldıkları yapımlardaki sevişme sahnelerini birlikte izlediklerini, bunda şaşılacak bir durum olmadığını ve sevişme sahnelerinin profesyonel hayatlarının bir parçası oldupunu dile getirdi.

Yeni dizisinin tanıtımı için bir dergiye röportaj veren Pataky, dizideki sevişme sahneleri ile ilgili kocasının ne düşündüğü sorulunca: “Chris onları izledi, bu bizim profesyonel hayatımızın bir parçası.” dedi. Netflix’in yeni dizisi Tidelands’da başrolü üstlenen Elsa Pataky, yapımda rolü gereği birden fazla erkekle yakınlaşıyor.

Elsa Pataky, dizideki sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyorsunuz sorusuna ise; “Çekimlerin başladığı ilk günden itibaren o enerjiyi yakalamak için her gün öpüştük.” cevabını verdi.