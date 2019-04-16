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Ünlü eski futbolcu Jose Enrique beyin tümörünü yendiğini açıkladı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 16.04.2019 08:23 | Son Güncelleme

Liverpool ve Newcastle United eski oyuncusu Jose Enrique, yaklaşık 1 yıl süren tedavinin ardından beyin tümörünü yendiğini açıkladı. Enrique, yaptığı açıklamada "Bana verdiğiniz destek inanılmazdı. Hepinize tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ünlü eski futbolcu Jose Enrique beyin tümörünü yendiğini açıkladı

MYNET.COM Liverpool ve Newcastle United eski oyuncusu Jose Enrique, beyin tümörünü yendiğini açıkladı. Geçen yılın Mayıs ayında teknik direktör Chris Hughton'la yemek yerken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Jose Enrique'ye beyin tümörü teşhisi konulmuştu.

Onlarca radyoterapi seansı gören ve kendisine proton tedavisi uygulanan İspanyol oyuncu, dişlerini fırçalayamaz ve yardım almadan merdivenlerden inemez hale gelmişti. Jose Enrique, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamada, son taramanın olumlu sonuçlandığını ve beynindeki tümörlü bölgenin tamamen temizlendiğini duyurdu.

"BANA VERDİĞİNİZ DESTEK İNANILMAZDI"
Enrique, "Merhabalar, size harika haberlerim var. Cerrahım Dr. Simal, son MRG sonuçlarımı aldıktan sonra beni aradı. Bana tümörlü bölgenin temiz ve harika göründüğünü söyledi. Bana verdiğiniz destek inanılmazdı. Hepinize tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard da eski takım arkadaşına iyi dileklerini sunarak, "Harika haber arkadaşım" mesajını yazdı. Jose Enrique, uzun süren sakatlıkları sebebiyle 2017 yılında futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jose Enrique Liverpool Newcastle United

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