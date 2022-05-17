Ünlü fenomen Chaby Han dünyaevine girdi

2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşen ve bir dönem atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programıyla üne kavuşan YouTuber Chaby Han evlendi.

Kertenkele, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Chaby Han, nişanlısı Gülce Elibol ile evlendiğini duyurdu. Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han güzel haberi nikahtan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Chaby Han, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ''Dün bizimle olan herkese bin kez teşekkürler. başka ülkede doğmuş ve gelmiş beni aranıza alıp asla yalnız bırakmayan sizlere çok minnettarım.'' notunu düştü.

Ünlü fenomene takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.



