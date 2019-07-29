Ünlü fenomen, çıplak halde ölü bulundu!

Rusya'da ismi Ekaterina K olarak açıklanan 24 yaşındaki Instagram fenomeni ve dermatoloji uzmanı, Moskova'daki evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cesedi bir bavulun içinde çırılçıplak soyulmuş halde bulunan talihsiz bloggerın, dermatoloji uzmanlığı yanında cinsel yollarla bulaşan hastalıklar uzmanı olduğu da belirtildi.

TELEFONLARA CEVAP VERMEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ekaterina, anne ve babasının telefonlarına cevap vermeyince, aile durumu evin sahibine bildirdi. Ev sahibinin çağırdığı polis eve girip arama yaptı ve Ekaterina'nın cesedi çıplak bir şekilde bavulun içine sıkıştırılmış olarak bulundu.

ÇOK SAYIDA BIÇAK İZİ VARDI

Ekaterina'nın boğazının yanısıra vücudunun diğer yerlerinde çok sayıda bıçak izine rastlandı. Saldırganın yakalanması için soruşturma başlatan polis, cinayetin kıskançlık meselesi yüzünden işlendiği ihtimali üzerine duruyor.

52 YAŞINDAKİ BİR ADAMLA İLİŞKİSİ VARDI

Rusya Ulusal Medikal Üniversitesi'nden mezun olan Ekaterina'nın, son zamanlarda 52 yaşındaki bir adam ile ilişkisi olduğu ve beraber tatile gitmeyi planladıkları belirtildi. Ekaterina, ayrıca Moskova'da yapılan bir güzellik yarışmasına katılmıştı.

