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Ünlü fenomen Danla Bilic ile Poyraz Teoman ayrıldı

25.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic, yaklaşık altı ay önce aşk yaşamaya başladığı Poyraz Teoman ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sildi. Danla Bilic’in bu hamlesi çiftin ayrıldığına yorumlandı.

Ünlü fenomen Danla Bilic ile Poyraz Teoman ayrıldı

26 yaşındaki Damla Bilic, yaklaşık altı ay önce Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

DANLA BİLİC VE POYRAZ TEOMAN AYRILDI MI?

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi. Teoman'ı sosyal medyadan takipten de çıkan Danla Bilic'in bu hamlesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Taraflar, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.

Ankara'da yaşayan Poyraz Teoman, TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

"ÇOK PARA KAZANMIYORUM"

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti.

Danla Bilic, "Ben 'Yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur, sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." demişti.


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Danla Bilic Poyraz Teoman
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