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Ünlü fenomen kocasının ayaklarını öpmesiyle gündem olmuştu! Son paylaşımı olay oldu

25.11.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum fotoğrafçılığıyla kariyerine başlayan ve ardından güzellik sektörüne geçiş yapan fenomen Dilan Polat sosyal medyada öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Fenomen Dilan Polat geçtiğimiz günlerde kocasının ayaklarını öpünce gündem olmuştu. Şimdi ise evin her yerine dökülen gül yaprakları, sosyal medyada tartışma yarattı. Polat'ın paylaşımını 'Görgüsüzlük' olarak gören de romantik bulan da.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İş insanı eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı lüks hediyelerle sık sık adından söz ettiren Polat, geçtiğimiz günlerde kocasının ayaklarını öptüğü anları paylaşmasıyla gündem olmuştu.

"Midem bulandı" yorumları gelince... "Midem bulandı" yorumları gelince...

Eşinin evlilik yıl dönümü vesilesiyle gül yapraklarıyla kapladığı üç katı paylaşan Polat, sosyal medyada yeni bir tartışmayı da başlattı.

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Polat'ı takipçileri görgüsüzlükle yargılarken, bir kısmı da bu jestin romantik olduğu yönünde görüş bildirdi.
Pek çok sosyal medya kullanıcısının paylaştığı, gönderiye en ilginç bakış açısı ile sosyal medya fenomeni Pucca'dan geldi.

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Pucca, videoyu paylaşarak, "Milyonlarca yürek, tek soru: O ev nasıl temizlenecek?' yorumuyla dikkat çekti.

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"GENÇLER SANIYOR Kİ AŞK BÖYLE BİR ŞEY"

Polat'a bir takipçisinin yazdığı; "Söyle yorumları okudum. Herkes tıpkı benim düşündüğüm gibi yazmış... Ne gerek var bu kadar gösterişe! Hadi biz kabullendik hayatımızı, yaşantımızı... Yükseklerde gözümüz yok ama milyonlarca genç kızın takip ettiği bir insan olarak daha mütevazi paylaşımlar yapılabilir. Genç kızlarımız kendi sevgilisinden, kendi eşinden bu tür sürprizler bekliyor, sanıyor ki sevgi aşk bu özeniyorlar ve karşı tarafım bunu yapacak gücü olmayınca isyanlar ayrılıklar mutsuzluklar ortaya çıkıyor. Buradan genç kızlarımıza, yeni yuva kurmuş bayanlara sesleniyorum. Aşk, sevgi bu değil. 'Benim neyim eksik' diye sakın düşünmeyin. Sağlıklı olsun, sizin çocuk gibi başınızı sevsin... Bir saçınızı tarasın, hastalandığınızda, ne bileyim çorabınızı giydirsin yeter." yorumu binlerce beğeni aldı.

Sizce Dilan Polat'ın paylaşımı görgüsüz mü, romantik mi?

Kesinlikle görgüsüzlük
Bence çok romantik

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Dilan Polat Instagram

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