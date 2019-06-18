Mynet Trend

Ünlü fenomenden olay yaratan tarla pozu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 18.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

İsveçli instagram fenomeni Natalie Schlater'ın Bali tatilinde çektirdiği fotoğraf nedeniyle başı belaya girdi. Fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan genç fenomen, bu hareketiyle hesabının kapanmasına neden oldu.

Ünlü fenomenden olay yaratan tarla pozu

İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater, Endonezya'nın turistik adası Bali'de bir pirinç tarlası önünde bikiniyle poz verdi. Fotoğrafın arka planında ise, tarlada çalışan bir köylü vardı.

Boredpanda'da yer alan habere göre Schlater, fotoğrafın altına ise "Tarladan her sabah pirinç toplayan adamla benim hayatım arasındaki farkı düşünüyorum" yazdı.

tarla2

Bu ifade ve söz konusu kare, Instagram modelinin 12 bin takipçisi arasında büyük bir tartışma başlattı. Takipçileri Schlater'i 'narsist', 'duyarsız' ve bugüne kadar gördükleri 'en kibirli' insan olarak tanımladı.

Son paylaştığı gönderide, Endonezyalıları öven ifadeler kullansa da bu tepkileri dindirmedi. Sosyal medya lincinin ardından Instagram modeli hesabını kapattı.

insta


Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Yaşananları gören kafasını çevirdi! Böyle öğretmen olmaz olsunYaşananları gören kafasını çevirdi! Böyle öğretmen olmaz olsun
'Tarihin en tartışmalı kanun tasarısı' 'Tarihin en tartışmalı kanun tasarısı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenomen tarla

En Çok Okunan Trend Haberler

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlü pop yıldızı siyasete atılıyor! Parti kuracak

Ünlü pop yıldızı siyasete atılıyor! Parti kuracak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böyle öğretmen olmaz olsun! Yaşananları gören kafasını çevirdi

Yaşananları gören kafasını çevirdi! Böyle öğretmen olmaz olsun

Kanada'da 'tarihin en tartışmalı kanun tasarısı' yasalaştı

'Tarihin en tartışmalı kanun tasarısı'

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Pakistanlı Bakanın 'kedi kulakları' sosyal medyayı salladı

Bu görüntü sosyal medyayı salladı

Güney Amerika kıtasındaki birçok ülkede elektrik kesintisi

Çok sayıda ülkede elektrikler kesildi! İlk açıklama geldi

Hindistan'da sıcak hava nedeniyle 40 kişi öldü

Bir günde onlarca ölü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.