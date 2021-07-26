Ünlü fenomenin korkunç ölümü: Vinçten düştü!

Sosyal medya fenomenlerinin daha ilginç video çekme çabaları son zamanlarda sık sık ölümle sonuçlanıyor.

Bunlardan biri de Çinli fenomen XiaoQiumei oldu.

Ülkede oldukça popüler olan ünlü fenomen canlı yayın yaparken vinçten düşerek öldü.

Çin'de Tiktok Douyin adıyla biliniyor.

Çin'de çok popüler olan Douyin uygulamasının en önemli fenomenlerinden biri ise XiaoQiumei

100 binden fazla takipçisi olan Çinli fenomen aslında bir vinç operatörü. İşinden faydalanarak çektiği videolarla da oldukça popüler.

Zhejiang eyaletinin Quzhou şehrinde canlı yayın yapmaya çalışırken yaklaşık 50 metre yükseklikte vinçten düşerek ölen XiaoQiumei, 23 yaşındaydı.



Fenomenin ölümünü gösteren video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kaza anında XiaoQiumei'nin yalnız olduğu, başka çalışan olmadığı iddia edildi.

Video birkaç gün boyunca trend olduktan sonra diğer platformlara da yayıldı.

Genç kızın ailesi ise kızlarının video çekerken değil işini yaparken kaza sonucu hayatını kaybettiğini savunuyor.



