Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'ın evine hırsız girdi: "Obsesif-kompulsifim" diyip o halini paylaştı!

Alisha Lehmann'ın Como’daki evine hırsız girdi. Durumu sosyal medyada tiye alan ünlü yıldız, evin o halini paylaştı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'ın evine hırsız girdi: "Obsesif-kompulsifim" diyip o halini paylaştı!
Çiğdem Sevinç

Juventus’tan ayrılıp Como’ya transfer olan İsviçreli yıldız futbolcu Alisha Lehmann, evine hırsız girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü futbolcu Alisha Lehmann ın evine hırsız girdi: "Obsesif-kompulsifim" diyip o halini paylaştı! 1

"OBSESİF-KOMPULSİFİM" DEDİ

Olayı tiye alan Lehmann, paylaşımında “Ben biraz obsesif-kompulsifim. Bir dahaki sefere evimi soyduğunuzda lütfen temizleyin” diyerek espri yaptı.

Ünlü futbolcu Alisha Lehmann ın evine hırsız girdi: "Obsesif-kompulsifim" diyip o halini paylaştı! 2

Hırsızlıkla ilgili polis soruşturma başlatırken, alınan eşyalar veya zararın boyutuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ünlü futbolcu Alisha Lehmann ın evine hırsız girdi: "Obsesif-kompulsifim" diyip o halini paylaştı! 3

İKİNCİ KEZ HIRSIZ MAĞDURU OLDU

Lehmann geçtiğimiz yıl Juventus forması giyerken de Torino’daki evine hırsız girmiş ve yaklaşık 500 bin euro değerinde eşya çalınmıştı.

Ünlü futbolcu Alisha Lehmann ın evine hırsız girdi: "Obsesif-kompulsifim" diyip o halini paylaştı! 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 Kasım'da gökyüzü ve kartlar ne söylüyor? Aşk, kariyer ve aile hayatında dikkat edilmesi gerekenler19 Kasım'da gökyüzü ve kartlar ne söylüyor? Aşk, kariyer ve aile hayatında dikkat edilmesi gerekenler
Şili'de doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle hayatını kaybettiŞili'de doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Hırsız Alisha Lehmann
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.