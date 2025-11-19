Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'ın evine hırsız girdi: "Obsesif-kompulsifim" diyip o halini paylaştı!

Juventus’tan ayrılıp Como’ya transfer olan İsviçreli yıldız futbolcu Alisha Lehmann, evine hırsız girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"OBSESİF-KOMPULSİFİM" DEDİ

Olayı tiye alan Lehmann, paylaşımında “Ben biraz obsesif-kompulsifim. Bir dahaki sefere evimi soyduğunuzda lütfen temizleyin” diyerek espri yaptı.

Hırsızlıkla ilgili polis soruşturma başlatırken, alınan eşyalar veya zararın boyutuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İKİNCİ KEZ HIRSIZ MAĞDURU OLDU

Lehmann geçtiğimiz yıl Juventus forması giyerken de Torino’daki evine hırsız girmiş ve yaklaşık 500 bin euro değerinde eşya çalınmıştı.