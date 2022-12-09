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Ünlü futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babasının darbeciler arasında olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü! Eğer darbe gerçekleşseydi...

09.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da darbe yapmaya çalışan Neo-Nazi örgütüne yönelik birçok operasyon yapıldı. Bunların arasında en dikkat çeken kişi ise ünlü futbolcu Alaba'nın kız arkadaşının babası olduğu ortaya çıktı. Almanya'da darbe planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Real Madridli futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babası Frank Heppner'ın da yer aldığı iddia edildi.

Ünlü futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babasının darbeciler arasında olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü! Eğer darbe gerçekleşseydi...

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yer alan haberde, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren ve darbe planladıkları için önceki gün düzenlenen "şafak operasyonu" ile gözaltına alınan 25 kişi arasında Münihli ünlü şef Frank Heppner'ın da (62) bulunduğu ileri sürüldü.

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN KIZ ARKADAŞININ BABASI

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Haberde, yıldız oyuncu David Alaba'nın kız arkadaşı Shalimar'ın babası olan Heppner'ın, Avusturya'nın lüks kayak merkezi Kitzbühel'de çarşamba günü özel kuvvetlerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı savunuldu.

DARBENİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA...

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Münih'te birinci sınıf lüks bir restoranın patronu ve bir şirketin sahibi olan ve tutuklandığı belirtilen Heppner'ın, bir aşçılık okulunda da ders verdiği aktarıldı.

Haberde, darbenin gerçekleşmesi durumunda Heppner'in müstakbel kral ve çete lideri Prens Heinrich XIII Reuss'un (71) özel aşçısı olmasının planlandığı kaydedildi.
Heppner'in 28 yaşındaki kızı Shalimar'ın, 2019'dan beri yıldız futbolcu Alaba ile birlikte olduğu bilgisi paylaşılan haberde, çiftin bir de çocuklarının olduğu belirtiliyor.

DARBE PLANI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

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Almanya’da darbe yapmayı planlayan aşırı sağcı Neo-Nazi örgütlere yönelik 3 bin polisin katıldığı eş zamanlı büyük bir operasyon düzenlendi. Alman polisinin, meclis binasını basarak darbe yapmayı planlayan 25 kişilik neo-nazi ve monarşist yapılanmayı çökertmesi dünyanın gündemine bomba gibi düştü.


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