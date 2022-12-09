Ünlü futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babasının darbeciler arasında olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü! Eğer darbe gerçekleşseydi...

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yer alan haberde, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren ve darbe planladıkları için önceki gün düzenlenen "şafak operasyonu" ile gözaltına alınan 25 kişi arasında Münihli ünlü şef Frank Heppner'ın da (62) bulunduğu ileri sürüldü.

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN KIZ ARKADAŞININ BABASI

Haberde, yıldız oyuncu David Alaba'nın kız arkadaşı Shalimar'ın babası olan Heppner'ın, Avusturya'nın lüks kayak merkezi Kitzbühel'de çarşamba günü özel kuvvetlerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı savunuldu.

DARBENİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA...

Münih'te birinci sınıf lüks bir restoranın patronu ve bir şirketin sahibi olan ve tutuklandığı belirtilen Heppner'ın, bir aşçılık okulunda da ders verdiği aktarıldı.

Haberde, darbenin gerçekleşmesi durumunda Heppner'in müstakbel kral ve çete lideri Prens Heinrich XIII Reuss'un (71) özel aşçısı olmasının planlandığı kaydedildi.

Heppner'in 28 yaşındaki kızı Shalimar'ın, 2019'dan beri yıldız futbolcu Alaba ile birlikte olduğu bilgisi paylaşılan haberde, çiftin bir de çocuklarının olduğu belirtiliyor.

DARBE PLANI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Almanya’da darbe yapmayı planlayan aşırı sağcı Neo-Nazi örgütlere yönelik 3 bin polisin katıldığı eş zamanlı büyük bir operasyon düzenlendi. Alman polisinin, meclis binasını basarak darbe yapmayı planlayan 25 kişilik neo-nazi ve monarşist yapılanmayı çökertmesi dünyanın gündemine bomba gibi düştü.



