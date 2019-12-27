Michail Antonio, Lamborghini aracıyla kaza yaptı

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın kanat oyuncusu, antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu.
Londra’nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı. Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu kazada yara almazken, lüks araç hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.
Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
(DHA)
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