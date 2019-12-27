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  4. Michail Antonio, Lamborghini aracıyla kaza yaptı

Michail Antonio, Lamborghini aracıyla kaza yaptı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

İngiliz West Ham United kulübünde forma giyen yıldız futbolcu Michail Antonio, Lamborghini marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı. Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın kanat oyuncusu, antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu.

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Londra’nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı. Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu kazada yara almazken, lüks araç hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

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Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Michail Antonio Lamborghini west ham united İngiltere Premier Lig

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