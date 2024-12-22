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Ünlü futbolcu Samet Akaydın ve Hazal Çağlar ilk fotoğraf geldi! Aşklarını o pozlarla duyurdular...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.12.2024 22:59
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Gönül Dağı'yla ismini duyuran Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın bir süredir birliktelik yaşıyordu. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan çiftten aylar sonra ilk fotoğraf geldi. İkili romantik pozlarla ilişkilerini duyurdu.

Ünlü futbolcu Samet Akaydın ve Hazal Çağlar ilk fotoğraf geldi! Aşklarını o pozlarla duyurdular...

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

gonul-dagi-nin-asuman-i-hazal-ca

Ünlü oyuncunun Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın'la birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Akaydın, Hazal Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına, adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemişti. Şimdi ise gözlerden uzak ilişkilerine devam eden ikiliden ilk fotoğraf geldi.

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ÜNLÜ FUTBOLCU AŞKINI PAYLAŞTI!

İlişkileri hakkında konuşmayan ünlü çiftten aylar sonra ilk aşk pozu geldi. Samet Akaydın sosyal medya hesabında Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı.

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Hazal Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.

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Ünlü futbolcu ile aşk yaşıyor! Eski sevgilisi de tanıdık çıktı Ünlü futbolcu ile aşk yaşıyor! Eski sevgilisi de tanıdık çıktı
Anahtar Kelimeler:
hazal çağlar
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