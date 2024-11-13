Ünlü futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyor! Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar'ın eski aşkı da tanıdık çıktı

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdilerde Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşadığı aşkla gündemde.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kısa süre önce tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği söylenmişti. Sosyal medyada takipleşen çift birbirlerinin gönderilerini de beğenmeyi ihmal etmiyor.

ESKİ AŞKI DA TANIDIK ÇIKTI

Çağlar, bu kez geçmişteki ilişkisiyle gündemde geldi. Hazal Çağlar'ın, 2017'de Samsunspor'da oynarken Abdülkerim Bardakçı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

O dönemde Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın futbolcusu Abdülkerim Bardakçı ile yaşadığı ilişki, eski fotoğraflarla gün yüzüne çıkmış oldu.