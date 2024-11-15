Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmişti.

Yazıcı, nikahın ardından eşi Pamuk'u da alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine ziyarete de gitmişti. El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon'dan bol bol fotoğraf paylaşmıştı.

KARNI BURNUNDA POZLAR

Nikahın ardından hamile olduğunu duyuran Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar geldi.

İlk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'un pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'en güzel hamile', 'hamilelik çok yakıştı' gibi yorumlar yapıldı. Henüz bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın bir oğlu olacağı iddia ediliyor.