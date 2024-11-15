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  4. Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.11.2024 09:38
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Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar geldi. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmişti.

Yazıcı, nikahın ardından eşi Pamuk'u da alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine ziyarete de gitmişti. El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon'dan bol bol fotoğraf paylaşmıştı.

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KARNI BURNUNDA POZLAR

Nikahın ardından hamile olduğunu duyuran Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar geldi.

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İlk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'un pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'en güzel hamile', 'hamilelik çok yakıştı' gibi yorumlar yapıldı. Henüz bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın bir oğlu olacağı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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