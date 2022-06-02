Ünlü futbolcudan ayrılan Bahar Şahin yeni aşka yelken açtı! Bahar Şahin ve Oktay Çubuk yakalandı

Bahar Şahin futbolcu sevgilisi Dorukhan Toköz ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Güzel oyuncu, 'Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası' paylaşımıyla ihanete uğradığını ima etmiş ve Toköz ile ayrılmıştı. İlişkisi biten oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Bahar Şahin ve kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk, önceki gün Bebek'teki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; flaşların patlamasıyla bir anda ellerini ayıran çift, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Şahin, muhabirlerin, "Hayırlı olsun yeni ilişkiniz. Sizi el ele gördük çıkarken. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin" demekle yetindi.

Oktay Çubuk, şimdilerde Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'da 'Kadircan' karakterine hayat veriyor.



