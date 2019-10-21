Ünlü futbolcuların artı 18'lik partileri deşifre oldu

Beckham, Ronaldo, Robinho, Benzema, Neymar gibi futbol dünyasının birçok yıldızı daha önce taciz, tecavüz iddiaları ile gündeme gelmişti. Ortaya atılan son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Cinderella isimli bir eskort ajansı, İngiliz Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada aralarında dünyaca ünlü futbolcuların da olduğu bir müşteri listeleri olduğunu açıkladı.

Ajansın yıllık ücretinin 30 bin Euro olduğu belirtilen açıklamada, Premier Lig'in yıldız futbolcularının milyon dolarlık lüks yatlarda gerçekleşen +18'lik partilerde sabahlara kadar eğlendiği ve bu partilerin bazen günlerce sürdüğü kaydedildi.

"EVLİ FUTBOLCUYLA BİR HAFTA GEÇİRDİM"

Anna adını kullanan eskortlardan biri, Miami'de lüks bir yatta gerçekleşen partide, evli ve ünlü bir futbolcuyla bir hafta geçirdiğini söyledi. Kendisi dışında iki eskortun daha bir hafta boyunca ünlü futbolcuya eşlik ettiğini söyleyen 21 yaşındaki Anna, Münih ve Londra gibi Avrupa şehirlerinde de futbolcularla zaman geçirdiğini ve ayda 20 bin Euro kazandığını belirtti.

"FUTBOLCULAR SABAH 9'A KADAR ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ"

İsrail doğumlu Ksenia ise, bugüne kadarki en çılgın gecenin büyük bir futbol takımının derbi galibiyetinden sonra verilen partide yaşandığını söyledi.

Ksenia'nın iddiasına göre, Partideki futbolcular sabah 9'a kadar çılgınlar gibi dans etti ve kıyafetleriyle havuza atladı. Partinin sonunda 600 şişe şampanya tüketilmişti.

