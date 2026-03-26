Ünlü futbolcunun acı günü! Eşi kansere yenik düştü

İskoç futbolcu Graham Carey’nin hayat arkadaşı Rachel Borthwick, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 37 yaşında hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN’DA HAYATINI KAYBETTİ

İki çocuk annesi Rachel Borthwick, 2021 yılında üçlü negatif meme kanseri teşhisi almıştı. Hastalığa karşı yıllarca mücadele eden Borthwick, tedavi için gittiği Delhi’de ailesinin yanında yaşamını yitirdi.

“SONUNA KADAR SAVAŞTI”

Graham Carey, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, partnerinin son ana kadar güçlü bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, “Çocuklarımız senin ne kadar güçlü ve cesur olduğunu her zaman hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

Carey’nin forma giydiği Dunfermline Athletic başta olmak üzere birçok kulüp taziye mesajı yayımladı.