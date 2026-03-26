Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ünlü futbolcunun acı günü! Eşi kansere yenik düştü

Graham Carey’nin eşi Rachel Borthwick, yıllar süren kanser mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Futbol dünyası acı haber sonrası tek yürek olup taziye mesajı attı. Futbolcuya adeta mesaj yağdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İskoç futbolcu Graham Carey’nin hayat arkadaşı Rachel Borthwick, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 37 yaşında hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN’DA HAYATINI KAYBETTİ

İki çocuk annesi Rachel Borthwick, 2021 yılında üçlü negatif meme kanseri teşhisi almıştı. Hastalığa karşı yıllarca mücadele eden Borthwick, tedavi için gittiği Delhi’de ailesinin yanında yaşamını yitirdi.

“SONUNA KADAR SAVAŞTI”

Graham Carey, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, partnerinin son ana kadar güçlü bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, “Çocuklarımız senin ne kadar güçlü ve cesur olduğunu her zaman hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

Carey’nin forma giydiği Dunfermline Athletic başta olmak üzere birçok kulüp taziye mesajı yayımladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşamın en kaliteli olduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den...Yaşamın en kaliteli olduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den...
Yeni fragman olay oldu! Ünlü oyuncuya ölüm tehditleriYeni fragman olay oldu! Ünlü oyuncuya ölüm tehditleri

Anahtar Kelimeler:
kanser Futbolcu futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.