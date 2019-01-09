İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın eski futbolcusu Steven Taylor'ın adı seks skandalına karıştı. Geçtiğimiz yaz Avustralya takımı Wellington Phoenix'e transfer olan 32 yaşındaki İngiliz futbolcunun sevgilisi Diana Adomatis'i aldattığı ortaya çıktı.

'ONUNLA SEVİŞMENİN KEYFİNİ ÇIKARDIM'

The Sun'a konuşan Diana Adomatis, ekim ayında Yeni Zelanda'ya sevgilisinin yanına gittiğini ve burada başka bir kadından şok bir mesaj aldığını açıkladı. 22 yaşındaki güzel, Avustralyalı bir modelin kendisine "Erkek arkadaşın Steven Taylor'ın lanet olası bir yalancı olduğunu bilmeni isterim. Senden önce onunla sevişmenin keyfini çıkardım" şeklinde bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Öfkeden çılgına döndüğünü ifade eden Adomatis, Taylor'ın kendisini aldattığı kadına WhatsApp'tan "Günaydın güzel bacaklı kadın. Bu güzel popolu kadın bugün n'apıyor? Bugün o gerçek dışı vücudunu hissetmek isterdim" şeklinde mesaj attığını belirtti.

''ONU TERK ETTİM''

Taylor'ın kendisine de "Güzel bacaklı" diye hitap ettiğini söyleyen seksi model, "Onun okyanusa bakan evinin her yerinde sevişiyorduk. Ona vurulmuştum ve aşıktım. Ancak benden ikinci bir şans istemesine rağmen onu terk ettim" dedi.

Adomatis, "Jartiyer, çorap ve seksi iç çamaşırlarımı çok seviyordu. Bana karısı olduğumu söylüyordu. Bunları gerçek zannettim ama hepsi yalanmış" ifadelerini kullandı.



