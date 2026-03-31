Ünlü futbolcuya şampiyonluk öncesi şans öpücüğü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Şili’nin ünlü spor sunucusu Constanza Solar, sosyal medyada paylaştığı bir öpücükle dünya çapında dikkat çekti. TNT Sports sunucusu Solar, Coquimbo Unido’nun şampiyonluk maçından önce futbolcu Diego Sánchez’ten alnından aldığı öpücükle sosyal medyayı adeta ateşe verdi.

2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Solar, öpücük anını sosyal medyada paylaşmasının ardından verdiği röportajda yaşananları anlattı. “Bana yaklaştı, beni tuttu ve öptü. Öpücüğü paylaştım ve iki milyondan fazla kişi izledi. Bunun işe yaradığını görünce, tekrar yapmamız gerektiğini söyledim,” dedi.

"O ANIN GETİRDİĞİ BİR ŞEYDİ”

Futbolcuyla bu küçük ritüelin, takımın Şili Süper Ligi’ndeki ilk şampiyonluğuna şans getirdiğine inanılıyor. Solar, Sánchez’i yaklaşık dört yıldır tanıdığını ve ilk olarak onunla Coquimbo’da röportaj yaptığını belirtti.

Sunucu, yaşananların tamamen anlık olduğunu ve profesyonel bir ilişki çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı: “Bu durum yanlış anlaşılmalara yol açabilir. 10 yıldır birlikte olduğum bir partnerim var. Ama olan şey tamamen o anın getirdiği bir şeydi.”