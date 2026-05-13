Sapanca Gölü'nden çıktı: Tam 122 santim boyunda!

Sapanca Gölü’nde turna balığı avına çıkan amatör balıkçılar, oltalarına 122 santimetrelik dev yayın balığı takılmasıyla şaşkınlık yaşadı. Av yasağı döneminde olduğu ve üreme sürecinde bulunduğu belirlenen balık, balıkçılar tarafından yeniden suya bırakıldı.

Sapanca Gölü’nde turna balığı avına çıkan amatör balıkçılar, oltalarına beklenmedik bir şekilde dev bir yayın balığı takılınca şaşkınlık yaşadı. Avlanma yasağı döneminde olduğu belirlenen balık, yeniden suya bırakıldı.

TURNA AVINDA SÜRPRİZ MİSAFİR

Turna balığı avı için göle açılan balıkçıların oltasına 122 santimetre uzunluğunda bir yayın balığı takıldı. Balığın avlanmasının yasak olduğu döneme denk gelmesi ve üreme (havyar) döneminde olması nedeniyle balıkçılar balığı yeniden suya bıraktı.

İbrahim Balaban isimli balıkçı, yayın balığının av yasağının 15 Haziran’da sona ereceğini hatırlatarak bu dönemde yapılan avcılığa karşı hassas olunması gerektiğini belirtti.

