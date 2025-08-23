Mynet Trend

Ünlü gölde 17 tane yakaladı! Daha sonra öpüp suya bıraktı

Sportif balıkçılık yapan Taha Tarhan isimli vatandaş, Sapanca Gölü'nde 2 ila 13 kilo arasında değişen 17 sazan tuttu. Yakaladığı balıkları fotoğraflayan vatandaş, sazanları öpüp tekrar suya bıraktı. Tarhan, "Yaklaşık 2 ile 13 kilo arasında değişen 17 balık tuttuk. En sevindirici olan ise uzun yıllar sonra Sapanca Gölü’nde yavru balık yakalamamızdı. Bu da popülasyonun sürdüğünü ve yeni balıkların yetiştiğini gösteriyor" dedi.

Yaklaşık 14 yıldır sportif balıkçılık yapan ve daha öncesinde de Sapanca Gölü’nde tuttuğu balıklarla adından söz ettiren Taha Tarhan, bu kez de devasa boyutta balıklar yakaladı. Gölün kenarına kamp kuran sportif balıkçı, 2 ile 13 kilogram arasında değişen toplam 17 sazan tuttu. Tarhan, tuttuğu balıkları fotoğraf ve videolarını çektikten sonra öperek tekrar suya geri bıraktı.

"BU DURUM POPÜLASYONUN SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Sportif balıkçı Taha Tarhan, "2011 yılından beri Sapanca Gölü ile birlikte ülkemizin çeşitli göl ve barajlarında sportif balıkçılık yapmaktayım. Her sene olduğu gibi bu sene de Sapanca Gölümüz bizi balıksız bırakmadı. Son iki senedir gölümüzde sazan yarışmaları bile iptal oluyordu. Yaklaşık 2 kilogramdan, 13 kilograma kadar toplam 17 balık tuttuk. Burada bizi en çok sevindiren durum ise yakaladığımız büyük balıklar yerine yavru balıklar oldu. Çünkü Sapanca Gölü’nde uzun yıllar sonra yavru, birkaç sene önce doğmuş olan balıklar tutmuş olduk. Yani bu durum da bize popülasyonun sürdüğünü, yavru balıkların yetiştiğini gösteriyor. Yakaladığımız tüm balıkları öptükten sonra tekrardan doğal yaşam alanlarına geri bıraktık, çünkü biz bunu spor amaçlı yapıyoruz" dedi.

Yaşanan kuraklık sebebi ile gölün su kaynaklarının korunması gerektiğine dikkat çeken Tarhan, "Gölümüzden sadece insanlar değil, tüm canlılar faydalanıyor. Uzun bir süre daha Sakarya için yağış göstermiyor, maalesef gölümüz için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Bu sebeple suyu israf etmeden çok iyi kullanmamız gerekiyor" çağrısında da bulundu.

