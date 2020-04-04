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  4. Ünlü golfçü Paige Spiranac karantinada şov yaptı!

Ünlü golfçü Paige Spiranac karantinada şov yaptı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac, koronavirüs salgınından korunmak için evden çıkmıyor. Güzel sporcu evde golf oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Spiranac bu sayıyı her geçen gün daha da artırıyor. Hemen hemen her paylaşımı olay olan ünlü golfçü son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Güzel sporcu koronavirüs sebebiyle zamanını evde geçirirken golf oynamayı da ihmal etmedi.

İŞTE GOLFÇÜNÜN O PAYLAŞIMI:


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Anahtar Kelimeler:
Paige Spiranac koronavirüs karantina

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
böyle bir güzellik varmı Allahıııııımmm sen büyüksün yarabbiiiiiiimm
Psikolojik sorunu var,hemen tedaviye ihtiyaç var,bu pozları servis eden bir kişi,mutlak kişiliği ni kaybetmiş olmalı.
video da fotoğraf dakilergibi zayıf gorunmuyorsun fotoların potosop var kandırma bizleri doğal ol şeffaf olguzelsin zaten
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