Ünlü golfçü Paige Spiranac karantinada şov yaptı!

Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Spiranac bu sayıyı her geçen gün daha da artırıyor. Hemen hemen her paylaşımı olay olan ünlü golfçü son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Güzel sporcu koronavirüs sebebiyle zamanını evde geçirirken golf oynamayı da ihmal etmedi.

İŞTE GOLFÇÜNÜN O PAYLAŞIMI: