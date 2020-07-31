Ünlü golfçü Paige Spiranac, sosyal medyayı salladı!

Golf dünyasının en çekici isimlerinden biri olarak gösterilen Paige Spiranac, sosyal medya paylaşımlarıyla adından adeta söz ettiriyor. Amerikalı golfçü, Instagram hesabından takipçilerine golf dersi vermeye devam ediyor.
Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Paige Spiranac'ın son gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Paige Spiranac'ın dikkat çeken o gönderisi.
Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!
Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!
Galatasaray'a Kaan Ayhan transferinde Rus rakip
Ahmet Ağaoğlu'dan CAS kararına sert tepki
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri!
Juventus'tan Pirlo'ya sürpriz görev
F.Bahçe Alanyasporlu yıldızı istiyor!
Transferi bitti! 2 yıllık imza...
Hakan Çalhanoğlu,12 yıllık rekoru kırdı
F.Bahçe'ye Süper Lig'den yeni golcü!
Altay'da Koşukavak ile yollar ayrıldı
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
Altınordu, futbol okulu sayısını 141’e çıkarttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum