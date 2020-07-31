SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ünlü golfçü Paige Spiranac, sosyal medyayı salladı!

Ünlü golfçü Paige Spiranac, sosyal medyayı salladı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü golfçü, yaptığı son paylaşımla takipçilerini mest etti.

Ünlü golfçü Paige Spiranac, sosyal medyayı salladı!

Golf dünyasının en çekici isimlerinden biri olarak gösterilen Paige Spiranac, sosyal medya paylaşımlarıyla adından adeta söz ettiriyor. Amerikalı golfçü, Instagram hesabından takipçilerine golf dersi vermeye devam ediyor.

Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Paige Spiranac'ın son gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Paige Spiranac'ın dikkat çeken o gönderisi.

asdadasd

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşklarını ilan ettiler! Aşklarını ilan ettiler!
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Süper Lig'e çıkan son ekip belli oldu

Süper Lig'e çıkan son ekip belli oldu

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!

Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1'de yeni durak belli oldu

Survivor Aycan Yanaç'tan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!

Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?

Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?

F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Ashleigh Barty ABD Açık'a katılmayacak

Barty ABD Açık'a katılmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.