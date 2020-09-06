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Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan çok konuşulacak paylaşım

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.09.2020 17:56 | Son Güncelleme

Golf dünyasının en tanınan isimlerinden olan Paige Spiranac, kendi tasarladığı golf kıyafetini hayranlarıyla paylaştı. Kısa süre içinde ilgi odağı olan bu kıyafet sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan çok konuşulacak paylaşım

Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Paige Spiranac, kendi tasarladığı golf elbisesini tanıttı. Tasarladığı elbiseyi sosyal medya hesabından paylaşan güzel sporcu kısa süre içinde gündem oldu.

1980 yılında Cindy Morgan'ın oynadığı Undrall isimli filmin kıyafetinden esinlenip bu tişörtü tasarlayan Spiranac büyük beğeni topladı.Spiranac ayrıca Twitter'da kendisini ve o filmdeki karakteri yan yana paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bize de survivor pokemon Nisa'yı sporcu diye yutturdular.
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