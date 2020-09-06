Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan çok konuşulacak paylaşım

Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Paige Spiranac, kendi tasarladığı golf elbisesini tanıttı. Tasarladığı elbiseyi sosyal medya hesabından paylaşan güzel sporcu kısa süre içinde gündem oldu.

1980 yılında Cindy Morgan'ın oynadığı Undrall isimli filmin kıyafetinden esinlenip bu tişörtü tasarlayan Spiranac büyük beğeni topladı.Spiranac ayrıca Twitter'da kendisini ve o filmdeki karakteri yan yana paylaştı.



