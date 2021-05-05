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Ünlü Golfçü Paige Spiranac'tan olay yaratan açıklamalar

05.05.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok tanınan golf sporcularından biri olan Paige Spiranac, kendisini eleştiren insanlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Ünlü Golfçü Paige Spiranac'tan olay yaratan açıklamalar

Sosyal medyada en çok beğenilen sporcular arasında yer alan Paige Spiranac, yaptığı açıklamalardan sonra yine gündem oldu. Spiranac, "Golf sporu erkek egemen bir spor. Uzun zamandır da öyle. Erkekler gibi pantolon giymeyip farklı kıyafetler giydiğimde sanki dünyanın sonu gelmiş gibi eleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Spiranac, "İnsanlar giydiğim kıyafetler sayesinde olduğum yere geldiğimi düşünüyorlar. Bana ve tüm başarılarıma haksızlık ediyorlar. Muhtemelen diğer tüm golfçülerden daha çok toplum hizmeti yapıyorum." dedi.

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Paige Spiranac
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