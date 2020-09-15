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Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan yeni paylaşım!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.09.2020 19:20 | Son Güncelleme

Ünlü golfçü Paige Spiranac, sosyal medya hesabından takipçilerini büyülemeye devam ediyor... Yaptığı paylaşımla kısa süre içinde gündeme oturan güzel golfçü, takipçilerini bu paylaşımla hayran bıraktı.

Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan yeni paylaşım!

Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan Paige Spiranac paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme gelen güzel sporcu bu kez de sosyal medya hesabından golf eğitimi verdi.

HAYRANLARINA GOLF BECERİLERİNİ PAYLAŞTI

Hayranlarına çektiği video ile golf becerilerini sunan Paige Spiranac kısa süre içinde gündem oldu. Özellikle Avrupa'da çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel golfçünün paylaşımlarına büyük beğeni geliyor...


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Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan yeni paylaşım!
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