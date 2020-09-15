Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan yeni paylaşım!

Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan Paige Spiranac paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme gelen güzel sporcu bu kez de sosyal medya hesabından golf eğitimi verdi.
Hayranlarına çektiği video ile golf becerilerini sunan Paige Spiranac kısa süre içinde gündem oldu. Özellikle Avrupa'da çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel golfçünün paylaşımlarına büyük beğeni geliyor...
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