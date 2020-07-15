Ünlü golfçü Paige Spiranac, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Golf dünyasının en çekici isimlerinden biri olarak gösterilen Paige Spiranac, sosyal medya paylaşımlarıyla adından adeta söz ettiriyor. Amerikalı golfçü, Instagram hesabından takipçilerine golf dersi vermeye devam ediyor.

Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Paige Spiranac'ın son gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Paige Spiranac'ın dikkat çeken o gönderisi...



