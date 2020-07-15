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  4. Ünlü golfçü Paige Spiranac, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Ünlü golfçü Paige Spiranac, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2020 19:28 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü golfçü, yaptığı son paylaşımla takipçilerini mest ederek izleyenlerine golf dersi verdi.

Ünlü golfçü Paige Spiranac, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Golf dünyasının en çekici isimlerinden biri olarak gösterilen Paige Spiranac, sosyal medya paylaşımlarıyla adından adeta söz ettiriyor. Amerikalı golfçü, Instagram hesabından takipçilerine golf dersi vermeye devam ediyor.

Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Paige Spiranac'ın son gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Paige Spiranac'ın dikkat çeken o gönderisi...


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