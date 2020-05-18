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  4. Ünlü ilahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Ünlü ilahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın iftar programında söylediği sözler milliyetçiler tarafından sert tepkiyle karşılandı...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın iftar programında söylediği sözler milliyetçiler tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Programda bölücülüğe karşı bir konuşma yapan Karataş, Türkçülüğün de 'Kürtçülük' gibi bölücülük olduğunu anlattı.

Bu durum tepkiyle karşılanırken, milliyetçi hesaplardan sosyal medyada sert tepkiler gösterildi. Tepkilerin ardından bir paylaşım yapan Karataş, “Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden muhafaza eyle!” diye yazdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adam doğru söylüyor ne var bunda.
islamda milliyetcilik yoktur demiş dogru sölemiş. dinini bilmeyen insanların tepki göstermesi normal..
bu adamın itikatine güvenmeyin ben güvenmiyorum
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