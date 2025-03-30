Nurseli İdiz'in kızı O Ses Türkiye'yi sesiyle büyüledi! Elif İdiz Hadise'yi seçti

Başladığı günden beri konuşulan O Ses Türkiye yarışmasında jüri kadar sesi güçlü isimler de sosyal medyada gündeme geliyor.

Özellikle son dönemde Melike Şahin ve Hadise arasındaki kıskançlık iddiaları gündeme gelen yarışmada dikkat çeken bir ses adından söz ettirdi. Üstelik bu yarışmacı tanıdık bir ismin kızıydı.

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz, O Ses Türkiye'ye katıldı. Elif İdiz sesiyle ve güzelliğiyle seyircilerin dikkatini çekti.

Elif İdiz "Bizim şanslı olduğumuz varsayılır tam tersidir aslında. Daha zordur. Bir anda bazı şeyler ters gidince belki bu bir işaret diyerek denemek istedim" dedi.

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Elif İdiz O Ses Türkiye'nin son bölümünde pek çok jürinin kendisine dönmesini sağladı. İlk olarak Beyazıt Öztürk'ün dönmesinin ardından İdiz'e son anda Hadise ve Gökhan Özoğuz da döndü. Elif İdiz, takımında yarışmak üzere Hadise'yi seçti.