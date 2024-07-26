Ünlü iş insanı Bodrum Türkbükü'nde loca kiraladı! Bir aylık kira bedeli ağızları açık bıraktı

MYNET- Ünlü tatil yerlerinin başında gelen Bodrum bu sene de cep yakmaya devam ediyor. Her sene lahmacun ve ayran fiyatlarını konuştuğumuz Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar aldı başını gitti.

Fahiş fiyatlı mekanlar boş kalırken vatandaş tepkisini ise neredeyse yarı parasına ucuz olan Yunan Adaları’na giderek gösterdi. Ancak ünlü isimler ne kadar pahalı olursa olsun Bodrum'dan vazgeçemiyor.

Ünlü iş adamlarının tercihi hâlâ Bodrum oluyor. Lüks tekneleri ile tatil yapan ünlü isimler denizin ve güneşin tadını Bodrum'un koylarında çıkarıyorlar.

LOCA FİYATI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan bir iş insanı, popüler bir mekanda aylık loca kiraladı. Bu loca içinse tam tamına 3 milyon TL ödedi. Öte yandan bu ücretin indirimli olduğu ortaya çıkarken iş adamının locada ailesi ve yakınlarıyla yemek yemek için de haftalık 300 bin tl ödediği öğrenildi.