Ünlü iş insanı öyle bir görüntü paylaştı ki... Sosyal medya bunu konuşuyor

İlginç yaşam tarzıyla tanınan ve ultra ortodoks inançlara sahip olmasıyla bilinen iş insanının son paylaşımı şaşkınlık yarattı.

German Sterligov, altı yanan, içi su dolu dev bir tencerenin içine girdi.

Tencerenin içindeki sıcak su ile yıkandığı görülen German Sterligov, bu yöntemin çeşitli hastalıkları ve sağlık sorunlarını tedavi etmede oldukça etkili olduğunu savundu.

Tencerenin içinde oldukça keyif aldığı görülen iş insanı, ilginç uygulama için 'otur ve keyfine bak' sözlerini söyledi.

Tuhaf tedavi yöntemini herkese öneren German Sterligov, tenceredeki suyun içine şifalı otlar ve çok miktarda tuz attığını belirtti.

İçine girdiği tencerenin gerçek bakırdan yapıldığını söyleyen German Sterligov, tencerenin 200 yıllık olduğunu ve modern örnekleri gibi zararlı kimyasallardan üretilmediğini vurguladı.

German Sterligov ayrıca tencerenin ağır yükleri taşıyacak kadar dayanıklı olduğunu ve 500 litre kadar su alabildiğini ifade etti.

Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından büyük bir servete kavuşan German Sterligov, tuhaf videoyu başkent Moskova'nın yakınlarındaki çiftlik evinde kayda aldı.

Dev tenceresini yalnızca kendi sağlığı için kullanmadığını söyleyen German Sterligov, herkesi bu ilginç deneyimi yaşaması için çiftlik evine davet etti.

Son derece misafirperver bir teklifte bulunan German Sterligov yine de günde yalnızca bir kişiyi davet edebileceğini çünkü tencereyi dezenfekte etmenin saatler sürdüğünü söyledi.

Rus iş insanının ilginç tedavi yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar bu yöntemin elektrikli su ısıtıcısında kendi kendini kaynatmaktan farksız olduğunu ve son derece zararlı bulduğunu ifade etti.

Bazıları ise çok sayıda kişinin şifa bulmak amacıyla kaplıcalara gittiğini hatırlattı.

Tencerede haşlanarak şifa bulma yönteminin maliyeti konusunda bilgi vermeyen German Sterligov daha önce de çiftliğindeki organik ürünleri kullanarak yaptığı ekmekleri 10 dolara satmasıyla gündeme gelmişti.

German Sterligov'un Rus Hristiyanlığının, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından kabul görmediği bilinen oldukça tutucu versiyonuna inandığı biliniyor.

Eşcinsellik karşıtı fikirleri ile de bilinen iş insanı sık sık eşcinselleri hedef alan söylemlerde bulunuyor.