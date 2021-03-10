Ünlü isimden takipçisine 'araba seks' mesajı

20 yaşındaki bir öğrenci, Love Island'ın yıldızı Frankie Foster'ın tecrit sırasında 'ona arabada seks için mesaj attığını' iddia etti.

O sırada 19 yaşında olduğunu söyleyen Georgie Adams, The Mirror'a yaptığı açıklamada 25 yaşındaki Frankie'nin, mesajlarda "Boris onu yakalamadan" (Koronavirüs karantinası başlamadan) onunla tanışıp tanışamayacağını sorduğunu söyledi.

"TUHAFLAŞMAYA BAŞLADI"

Love Island yarışmacısı olduğu için ilk başta buluşmayı düşündüğünü söyledi. Evlerinin yarım saat uzaklıkta olduğunu söyleyen genç kız, Frankie Foster'ın Instagram’dan onu takip etmeye başladığını söyledi.

Georgie, Frankie ile buluşmadı ve ona mesaj gönderdiği ilk gün ne kadar ileri gittiğinden rahatsız olduğunu itiraf etti. Genç kız şunları söyledi: "Hiçbir zaman sağlam bir plan olmadı, ama biraz tuhaflaşmaya başladı ve bana 'Bu gece ne yapıyorsun?' diye mesaj attı ilk günden.

Şimdi Birmingham'a taşınan Georgie, Frankie'nin onu Instagram'da hala takip ettiğini söyledi.

