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  4. Ünlü isimle aşkı olay olmuştu! Sibil Çetinkaya iddialı pozlarıyla büyüledi

Ünlü isimle aşkı olay olmuştu! Sibil Çetinkaya iddialı pozlarıyla büyüledi

27.09.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Ruhun Duymaz dizisinde rol alan Şükrü Özyıldız ile beraber olan Sibil Çetinkaya sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Cesur pozlarıyla dikkat çeken Çetinkaya son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü fenomen iddialı pozlarıyla hayran bıraktı.

Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile olan beraberliğiyle hafızalara kazınan Sibil Çetinkaya şimdilerde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’la birlikte. Instagram hesabını aktif kullanan Çetinkaya son pozlarıyla beğeni topladı.

sibil çetinkaya iddialı pozlarıyla büyüledi

29 yaşında olan ünlü fenomen Milano’ya gitti. Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan güzel ismin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Sibil Çetinkaya'nın paylaşımlarını beğenenler arasında Şeyma Subaşı, Zeynep Bastık, Hande Sarıoğlu, Burcu Esmersoy ve Özge Gürel de yer aldı.

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Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de çalışmıştı.

sibil çetinkaya iddialı pozlarıyla hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü fenomenin Instagram hesabında 540 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

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