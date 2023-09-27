Ünlü isimle aşkı olay olmuştu! Sibil Çetinkaya iddialı pozlarıyla büyüledi

Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile olan beraberliğiyle hafızalara kazınan Sibil Çetinkaya şimdilerde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’la birlikte. Instagram hesabını aktif kullanan Çetinkaya son pozlarıyla beğeni topladı.

29 yaşında olan ünlü fenomen Milano’ya gitti. Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan güzel ismin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Sibil Çetinkaya'nın paylaşımlarını beğenenler arasında Şeyma Subaşı, Zeynep Bastık, Hande Sarıoğlu, Burcu Esmersoy ve Özge Gürel de yer aldı.

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de çalışmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü fenomenin Instagram hesabında 540 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



