Ünlü isimler İzmir için harekete geçti! Haluk Levent kampanyayı sosyal medyadan duyurdu

zmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enkaz çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye yardımlar için tüm Türkiye birlik oldu. Yardım çalışmalarına ünlüler de dahil oldu.

Ünlü şarkıcı ve aynı zamanda Ahbap yardım kuruluşunun sahibi Haluk Levent, sosyal medya hesabından yardımda bulunan ünlüleri paylaştı.

Ünlülerin yaptıkları yardımları paylaşan Levent, teşekkürlerini bildirdi.

YARDIM HAREKETİ BAŞLATAN ÜNLÜLER

İşte yardım hareketini başlatan ünlüler...

Futbolcular Serdar Aziz ve Harun Tekin, toplamda 200 ailenin temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

Komedyen Kaan Sekban, 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

Futbolcu Umut Meraş, 200 ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak

Komedyen Hasan Can Kaya, 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

Şarkıcı Gülben Ergen, 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

Futbolcu Fatih Aksoy, 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

Şarkıcı Edis Görgülü, 250 ailenin 1 aylık temel ihtiyacını karşılayacak.

Futbolcu Merih Demiral, 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

Futbolcu Emre Kılınç, 150 ailenin temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

Futbolcu Bekir İrtegün, 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak.

Futbolcu Mert Hakan Yandaş, 250 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak

