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Ünlü isimler kuaför Adem Terzi'ye koştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 20:08 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Tolgahan Sayışman ve ünlü isimler, koronavirüs kısıtlamalarıyla uzun süredir ayrı kaldıkları kuaförleri Adem Terzi'ye akın etti.

Ünlü isimler kuaför Adem Terzi'ye koştu!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve Tolgahan Sayışman yaz tatili öncesinde soluğu Adem Terzi'de aldı.
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Tolgahan Sayışman ve Ahmet Kural'ın yeni imaj çalışmalarını yine Terzi yaptı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ!

Ünlü oyuncular kuaför Adem Terzi'nin Etiler'deki iş yerinde soluğu aldı.

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