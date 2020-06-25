Ünlü isimler kuaför Adem Terzi'ye koştu!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve Tolgahan Sayışman yaz tatili öncesinde soluğu Adem Terzi'de aldı.



Tolgahan Sayışman ve Ahmet Kural'ın yeni imaj çalışmalarını yine Terzi yaptı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ!

Ünlü oyuncular kuaför Adem Terzi'nin Etiler'deki iş yerinde soluğu aldı.





