Ünlü isimler kuaför Adem Terzi'ye koştu!

\u00dcnl\u00fc oyuncu Ahmet Kural ve Tolgahan Say\u0131\u015fman yaz tatili \u00f6ncesinde solu\u011fu Adem Terzi'de ald\u0131.\n\nTolgahan Say\u0131\u015fman ve Ahmet Kural'\u0131n yeni imaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yine Terzi yapt\u0131.\n\u00dcNL\u00dcLER AKIN ETT\u0130!\n\u00dcnl\u00fc oyuncular kuaf\u00f6r Adem Terzi'nin Etiler'deki i\u015f yerinde solu\u011fu ald\u0131.\n\n\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u015eoke eden anlar! Sahneden seyircilerin aras\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fcWill Smith'den nefes kesen bir maceraKurulu\u015f Osman final mi yap\u0131yor? Burak \u00d6z\u00e7ivit'ten \u015fa\u015f\u0131rtan payla\u015f\u0131m
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