MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! Atatürk ve silah arkadaşları anıldı

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! Atatürk ve silah arkadaşları anıldı

30.08.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimlerden de Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü için paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları...

30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili kutlamalar tüm yurtta devam ediyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bu önemli gün ile ilgili duygularını paylaşmayı ihmal etmedi. İşte ünlü isimlerin Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ile ilgili paylaşımları...

ŞAHİKA ERCÜMEN

Milli dalışçı Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin bir paylaşımda bulundu. Ercümen dalış yaparken Türk bayrağı açtığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Milli dalgıç paylaşımına '30 Ağustos Zafer Bayramı “Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK' notunu düştü.

2e4e2b60-11dd-4426-b3d9-9936ecf48dd3

ARAS BULUT İYNEMLİ

Son dönemde Disney+'ta yayınlanmak üzere çekilen Atatürk dizisi ile gündemde olan dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajını paylaştı. İynemli paylaşımını '30 ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!' notuyla yaptı.

b61f5d13-7233-44f9-85bd-003b08231350

SEDA SAYAN

Seda Sayan da Zafer Bayramını kutlayan isimler arasında yer aldı. Ünlü şarkıcı '30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.' notuyla paylaştı.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

PINAR ALTUĞ

Pınar Altuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şu sıralar tatil yaptığı Göcek'ten kutladı. Altuğ bayraklarla donatılmış bir tekneyi paylaşarak '30 Ağustos Kutlu olsun' yazdı.

e19c250c-a8bd-4c67-9ae2-baa40d9041fa

EZGİ MOLA

Ezgi Mola da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu ' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Saygı, Sevgi ve özlemle' notunu düştü.

45c5af68-9ad8-4935-91df-153ba0c04615

OĞUZHAN UĞUR

Son dönemde Mevzular AÇık Mikrofon programıyla gündemde olan Oğuzhan Uğur da 30 Ağustos Zafer Bayramı için paylaşımda bulundu. Uğur, programdan bir kesiti 'Kutlu olsun' notuyla paylaştı.

f3da21d2-966f-42f8-adc1-f8eb8d81417d

TARKAN

Megastar Tarkan da Zafer Bayramı mesajı paylaşan isimler arasında yer aldı.

7dc8c333-e190-4803-ba38-e1cc2132351c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil pozlarıyla gündemde! "Kusursuz..."Tatil pozlarıyla gündemde! "Kusursuz..."
İç çamaşırının üzerine ceket giydi! Sütyensiz hali olay olduİç çamaşırının üzerine ceket giydi! Sütyensiz hali olay oldu
Taha Duymaz'ın evine gitti! Sosyal medyada yorum yağdıTaha Duymaz'ın evine gitti! Sosyal medyada yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Aras Bulut İynemli Ezgi Mola Oğuzhan Uğur Pınar Altuğ Seda Sayan Tarkan Şahika Ercümen sosyal medya ünlüler

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.