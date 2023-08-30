Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! Atatürk ve silah arkadaşları anıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili kutlamalar tüm yurtta devam ediyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bu önemli gün ile ilgili duygularını paylaşmayı ihmal etmedi. İşte ünlü isimlerin Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ile ilgili paylaşımları...

ŞAHİKA ERCÜMEN

Milli dalışçı Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin bir paylaşımda bulundu. Ercümen dalış yaparken Türk bayrağı açtığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Milli dalgıç paylaşımına '30 Ağustos Zafer Bayramı “Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK' notunu düştü.

ARAS BULUT İYNEMLİ

Son dönemde Disney+'ta yayınlanmak üzere çekilen Atatürk dizisi ile gündemde olan dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajını paylaştı. İynemli paylaşımını '30 ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!' notuyla yaptı.

SEDA SAYAN

Seda Sayan da Zafer Bayramını kutlayan isimler arasında yer aldı. Ünlü şarkıcı '30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.' notuyla paylaştı.

PINAR ALTUĞ

Pınar Altuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şu sıralar tatil yaptığı Göcek'ten kutladı. Altuğ bayraklarla donatılmış bir tekneyi paylaşarak '30 Ağustos Kutlu olsun' yazdı.

EZGİ MOLA

Ezgi Mola da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu ' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Saygı, Sevgi ve özlemle' notunu düştü.

Son dönemde Mevzular AÇık Mikrofon programıyla gündemde olan Oğuzhan Uğur da 30 Ağustos Zafer Bayramı için paylaşımda bulundu. Uğur, programdan bir kesiti 'Kutlu olsun' notuyla paylaştı.

TARKAN

Megastar Tarkan da Zafer Bayramı mesajı paylaşan isimler arasında yer aldı.





