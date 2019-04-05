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Ünlü ismin kızı sokak ortasında aşka geldi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü sanatçı, Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, önceki gün sevgilisi Gabriel Glenn'le Los Angeles'ta sarmaş dolaş görüntülendi.

ABD'li manken Paris Jackson, önceki gün sevgilisi Gabriel Glenn ile Los Angeles'ta görüntülendi. Market alışverişi sonrası görüntülenen ikilinin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Paris Jackson sevgilisi Gabriel Glenn'le dudak dudağa

Alışveriş yapan ikili, AVM'nin otoparkında samimi anlar yaşarken objektiflere takıldı.
Elinden bir demet çiçek olan Jackson, sevgilisini öpücüklere boğdu. İkilinin hippi tarzları ise dikkatleri üzerine topladı.

PARİS JACKSON KİMDİR?

PARİS JACKSON KİMDİR?
Dünya tarihinin müzik sektöründe en ünlü isimlerinden, popun kralı olarak tanınan sanatçı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson 1998 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir.
Babasını 11 yaşında iken yitiren Paris Jackson kendisinin 14 yaşında tanımadığı birisi tarafından tecavüze uğradığını, babası Michael Jackson'ın ise öldürüldüğünü açıklamıştır.
Paris Jackson'da müzik dünyasında emin adımlarla ilerlemektedir. Sık sık Youtube ve sosyal medya üzerinden söylediği şarkıları paylaşmaktadır.
Ayrıca Calvin Klein ile imzaladığı milyon dolarlık reklam yüzü anlaşması ile gündeme gelmiş müzik ile birlikte modellik yapmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
michael jackson Gabriel Glenn

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