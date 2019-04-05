Ünlü ismin kızı sokak ortasında aşka geldi!

ABD'li manken Paris Jackson, önceki gün sevgilisi Gabriel Glenn ile Los Angeles'ta görüntülendi. Market alışverişi sonrası görüntülenen ikilinin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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