Ünlü ismin kızı sokak ortasında aşka geldi!

ABD'li manken Paris Jackson, önceki gün sevgilisi Gabriel Glenn ile Los Angeles'ta görüntülendi. Market alışverişi sonrası görüntülenen ikilinin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Elinden bir demet çiçek olan Jackson, sevgilisini öpücüklere boğdu. İkilinin hippi tarzları ise dikkatleri üzerine topladı.

Dünya tarihinin müzik sektöründe en ünlü isimlerinden, popun kralı olarak tanınan sanatçı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson 1998 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir.

Babasını 11 yaşında iken yitiren Paris Jackson kendisinin 14 yaşında tanımadığı birisi tarafından tecavüze uğradığını, babası Michael Jackson'ın ise öldürüldüğünü açıklamıştır.

Ayrıca Calvin Klein ile imzaladığı milyon dolarlık reklam yüzü anlaşması ile gündeme gelmiş müzik ile birlikte modellik yapmaktadır.