Ünlü K-pop şarkıcısı Choi Whee-sung evinde ölü bulundu! Konser duyurusu yapmıştı...

Güney Koreli K-pop şarkıcısı 43 yaşındaki Choi Whee-sung pazartesi gecesi annesinin ihbarı üzerine evinde baygın halde bulundu. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, Wheesung’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan ilk incelemede şarkıcının ölümünde cinayete dair herhangi bir belirti bulunmadı ancak vefatının üzerinden “önemli bir zaman” geçtiği ifade edildi.

KONSERİNİ DUYURMUŞTU!

Wheesung, 2002 yılındaki çıkışından bu yana Güney Kore’de büyük bir hayran kitlesine sahipti. Özellikle “With Me” ve İngiliz şarkıcı Craig David’in “Insomnia” adlı şarkısına yaptığı cover ile büyük başarı yakalamıştı. Ölümünden birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşan konserini duyurmuş ve "15 Mart’ta görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Wheesung, 2021 yılında propofol adlı anestezik ilacı yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunmuş ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.