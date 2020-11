Ünlü kahve zinciri Starbucks, Erzurum MNG’de 20 Kasım’da açılıyor

Tekstilden gıdaya, ev dekorasyonundan kozmetiğe dek, 200’e yakın seçkin markayı buluşturan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yeni yılı yine pek çok yenilik ile karşılıyor. Bölgenin en büyük AVM’si bu kez şehre ilk kez girecek olan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ile anlaştı. bu yeni adres, başta gençler olmak üzere kahve seven herkesi çok mutlu edecek.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ve en renkli adresi olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, şehirde sosyal yaşamın nabzını tutuyor. Açıldığı günden bu yana, uluslar arası alışveriş festivalleri ve çarpıcı indirimler sunan Garaj Günleri’nin yanı sıra ülkemizin ünlü sanatçılarının katıldığı konserlere de imza atan AVM, her yaşa hitap eden etkinlikleri ile beğeni topluyor. Bugüne dek tekstilden elektroniğe pek çok yeni markayı Erzurum ile tanıştıran merkez, 2021 yılına yeme-içme alanında da zengin seçenekler ile giriyor. Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, son olarak dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ile anlaştı.

Dünyanın her yerinden en güzel kahvelerin satışa sunulduğu zincir, tüm dünyada kahve sevenlerin en önemli buluşma noktası. Pek çok farklı ülkeden en iyi kahveleri seçen marka, kahve kupaları, hediyelik eşyalar, paket kahveler ve yılbaşında sunulan özel harmanlar ile kendi müdavimlerini oluşturmuş durumda. Dünyaca ünlü yıldızların da uğrayıp kahvelerini alarak yollarına devam ettikleri Starbucks dükkanları, lezzetli kahveleri kadar yoğun kent yaşamına uyum sağlayan özgün sunumları ile büyük şehirlerde yoğun kalabalıklara ev sahipliği yapmakta. Yoğun bir genç nüfusa sahip olan Erzurum, dünyadaki en iyi markalara ulaşabilmeyi beklerken, bölgenin en sevilen alışveriş merkezi konumundaki Erzurum MNG, yeni yılda güzel bir sürpriz ile bu yeni markayı şehre kazandırdı. Dünyanın en önemli şehirlerinde gördüğümüz için, adeta kentlere değer katan markalardan biri olarak kabul edilen Starbucks’ın seçimi, son yıllarda başta İran olmak üzere yakın coğrafya ve komşu illerden pek çok ziyaretçi ağırlayan Erzurum MNG oldu.