Ünlü kardiyolog 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını paylaştı: "Günde 3 porsiyon"

Günümüzde sağlıklı yaşam ve uzun ömür üzerine pek çok araştırma yapılıyor, farklı diyet listeleri sürekli olarak gündeme geliyor. Ancak asıl mucize, yüzyıllardır soframızdan eksik etmediğimiz çok tanıdık ve doğal bir lezzette saklı.

117 YILLIK SAĞLIKLI ÖMRÜN GİZEMİ: GÜNDE 3 PORSİYON YOĞURT

Prof. Dr. Muhammed Keskin'in paylaştığı çarpıcı bilgilere göre, 117 yaşına kadar hayatta kalan ve sağlığıyla tıp dünyasını şaşkına çeviren bir kadının en büyük sağlık sırrı yoğurt olduğu açıklandı. İncelemeler, bu asırlık çınarın her gün düzenli olarak üç porsiyon yoğurt tükettiğini gösteriyor. Üstelik bu sıradan bir beslenme alışkanlığı değil; hücresel yaşlanmayı yavaşlatan ve vücudu hastalıklara karşı bir zırh gibi koruyan güçlü bir sağlık ritüeli olarak karşımıza çıkıyor. Ancak uzmanlar kritik bir noktada uyarıyor: Tüketilen her yoğurt aynı mucizevi etkiyi yaratmıyor.

KRİTİK BAKTERİ TÜRLERİ NELER?

Tüketilen bu yoğurdun ömrü uzatmasının ardında çok özel bir biyolojik zenginlik yatıyor. Prof. Dr. Muhammed Keskin’in detaylandırdığı üzere, uzun yaşam formülü sıradan bir süt ürününden ziyade, yoğurdun içerisinde barındırdığı iki spesifik bakteri türünde gizli. Bunlardan ilki özel bir Lactobacillus suşu, diğeri ise Streptococcus thermophilus adlı faydalı mikrobiyolojik canlı. Bu iki güçlü bakteri, bağırsak florasını adeta yeniden inşa ederek bağışıklık sistemini maksimum kapasiteye çıkarıyor. Yani asıl mesele sadece yoğurt yemek değil, doğru bakterilerle mayalanmış canlı bir probiyotik kaynağını vücuda alabilmek.

MARKET YOĞURTLARI BEKLENTİYİ KARŞILIYOR MU?

Peki, markette satılan yoğurtlar bu şifa kaynağının yerini tutabilir mi? Geleneksel üretimle endüstriyel üretim arasındaki fark bu noktada belirginleşiyor. Ticari amaçlarla ve raf ömrü uzatılarak üretilen market yoğurtlarında bu spesifik ve hayati bakteri türlerini yüksek oranlarda bulmak ne yazık ki oldukça zor. Market yoğurtları belirli standart kültürlerle mayalandığı için içerdikleri probiyotik bakteri yoğunluğu daha düşük kalıyor. Prof. Dr. Keskin, market yoğurtlarının kesinlikle "zararlı" olmadığını, sağlıklı bir besin alternatifi olmaya devam ettiğini vurguluyor. Ancak mesele uzun yaşam ve maksimum fayda elde etmek olduğunda, bu ürünlerin bakteri zenginliği açısından zayıf kaldıkları da yadsınamaz bir gerçek.

Yoğurdun sayısız faydası bulunsa da, tüketim konusunda bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor. Özellikle inek sütü alerjisi olan bireylerin risk almayıp yoğurt tüketiminde istisnai grupta yer aldığı belirtiliyor. Ancak tıp dünyası burada çok önemli bir kavram kargaşasına dikkat çekiyor: Laktoz intoleransı ile inek sütü alerjisi sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Toplumda inek sütü alerjisinin görülme sıklığı oldukça düşükken, laktoz intoleransı çok daha yaygın rastlanan bir durum. Laktoz hassasiyeti olan kişiler, mayalanma süreci sayesinde laktoz oranı büyük ölçüde parçalanan yoğurdu genellikle sorunsuz tolere edebiliyor. Bu nedenle, iki durumu doğru ayırt ederek sağlık rotanızı çizmek, uzun bir ömre yatırım yapmanın en önemli adımlarından birini oluşturuyor.