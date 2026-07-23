Türkiye'deki bu ormanda bal akıyor! Hasadı başladı

Yerli ve milli üretimi teşvikiyle öne çıkan Pursaklar Belediyesi, tarımsal üretime verdiği desteği arıcılık alanında da sürdürüyor. Ücretsiz fide ve yerli tohum dağıtımlarıyla üreticiyi destekleyen belediye, Abadan Bal Ormanı'nda bulunan yaklaşık 300 arılı kovanda yeni sezon bal hasadını başlattı.

Hasat programına katılan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koruyucu arıcı kıyafetlerini giyerek kovanları tek tek inceledi ve peteklerden bal hasadı yaptı. Doğal üretimin önemine dikkati çeken Çetin, PurBal Projesi'nin hem arıcılığın gelişmesine katkı sunduğunu hem de ilçedeki doğal kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesini sağladığını ifade etti.

‘‘PURBAL ÜRETİM ALANLARIMIZDA EMEKLE ELDE EDİLEN SAF VE KATKISIZ BALIMIZIN HASADINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ''

Ertuğrul Başkan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘‘PurBal üretim alanlarımızda bu yıl da arılarımızın binbir çiçekten topladığı emekle elde edilen saf ve katkısız balımızın hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle hem arıcılığı destekliyor hem de ilçemizin doğal zenginliklerini üretime dönüştürüyoruz. Elde ettiğimiz balları ilçemizde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak sosyal dayanışmaya katkı sağlıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da üretmeye, üreteni desteklemeye ve doğal üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz."

Yüksek rakımı, zengin bitki örtüsü ve temiz havasıyla öne çıkan Abadan Bal Ormanı'nda üretilen balların tamamen doğal yöntemlerle elde edildiğini belirten belediye yetkilileri, PurBal Projesi'nin hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de sosyal belediyecilik anlayışına katkı sunduğunu ifade etti.